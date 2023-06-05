Військові поцілили у танк дроном-камікадзе і знищили його

Військовослужбовці львівської 103 окремої бригади Сил територіальної оборони виявили та за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожий танк. Відео успішної ліквідації російського танка опублікували на сторінці бригади у Facebook у неділю, 4 червня.

Як розповіли у бригаді, під час бойового чергування бійці помітили роботу важкої бойової техніки. Тоді військові скористалися безпілотниками, щоб простежити маршрут пересування росіян.

«Безпілотники підняли в повітря "пекельні подарунки". Перше влучання позбавило танк змоги пересуватись, друге ефектно підірвало бойову машину, а третє остаточно перетворило її на металобрухт», – йдеться у повідомленні бригади.

Полковник Валерій Курко, командир 103 бригади, пояснив вдалу ліквідацію російського танка наполегливим навчанням наших бійців. «Вітаю всіх військовослужбовців з відмінним досягненням і дякую за віддану службу та бездоганну виконавчу дисципліну!», – додав полковник Курко.

Нагадаємо, у березні, 103-я окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ показала російський бойовий танк Т-72Б3М, який розвідка бригади захопила восени під час Харківського контрнаступу. Його полагодили і тепер застосовують у боях проти росіян.