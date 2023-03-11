Українські танкісти застосовують техніку ворога проти нього

103-я окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України показала російський бойовий танк Т-72Б3М, який розвідка бригади захопила восени під час Харківського контрнаступу.

«Бронетехніка потребувала ремонту, проте львівських тероборонівців це не злякало. Вони не тільки відновили машину, а й взяли її на озброєння бригади. Танкового ремесла екіпаж навчився сам, і зараз російський танк ефективно знищує вже своїх колишніх господарів, звільняючи нашу землю від російської нечисті!», – повідомили 11 березня на сторінці Сил ТрО ЗСУ.

Військові розповіли, що це танк Т-72Б3М 2016 року випуску, 125 калібру. Має спарений кулемет ПКТ калібром 7,62 мм, а ще НСВ кулемет 12,7 калібру. Трасою розганяється до 60 км/год. Тероборонівці назвали танк таксі, яке доставляє снаряди ворогам.

«Це потуга, велика сила нашої піхоти. Ми його отримали підбитим і вклали дуже багато зусиль», – розповідає командир танка Микола «Спринтер».

Стрілець-навідник Юрій «Доцент» додає, що трофейним танком вже розбили ворожий бліндаж і відстрілювались від танка противника. Ніхто з них не був професійним танкістом, але на війні навчились. Головне, кажуть, звикнути до габаритів.