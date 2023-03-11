Втрати росіян у війні проти України.

Служба безпеки України оприлюднила відео знищення ворожого танка

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Служба безпеки України оприлюднила відео знищення ворожого танка. «Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося», – прокоментували спецпризначенці. Відео СБУ Нагадаємо, раніше спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе два російські зенітно-ракетні комплекси.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter