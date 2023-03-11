СБУ показала, як спецпризначенці дроном знищили російський танк
Окупантам не вдалося втекти від дрона-камікадзе
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Служба безпеки України оприлюднила відео знищення ворожого танка
Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Служба безпеки України оприлюднила відео знищення ворожого танка.
«Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося», – прокоментували спецпризначенці.
Відео СБУ
Нагадаємо, раніше спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе два російські зенітно-ракетні комплекси.
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