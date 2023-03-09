Спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе російські зенітно-ракетні комплекси. Про це повідомила прес-служба СБУ.

«У відповідь на кожен російський «ракетний удар возмєздія» ми завдамо ударів справжньої відплати – щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!», – наголосили в спецслужбі та оприлюднила відео знищення ворожого озброєння.

Зауважимо, що напередодні бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» в момент її залпу.

До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 9 березня становили близько 156120 осіб.