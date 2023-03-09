СБУ показала відео знищення російських ЗРК за допомогою дронів-камікадзе
В окупантів поменшало на ТОР М2 та С-300ВМ
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе російські зенітно-ракетні комплекси. Про це повідомила прес-служба СБУ.
«У відповідь на кожен російський «ракетний удар возмєздія» ми завдамо ударів справжньої відплати – щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!», – наголосили в спецслужбі та оприлюднила відео знищення ворожого озброєння.
Зауважимо, що напередодні бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» в момент її залпу.
До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 9 березня становили близько 156120 осіб.
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