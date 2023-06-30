За словами очевидців, у місті пролунало з десяток вибухів

У прес-службі Збройних сил України у п'ятницю, 30 червня, підтвердили влучання у тимчасово окупованому Бердянську. Українські захисники поцілили по штабу росіян та складу палива.

Вранці в мережі почали з'являтися фото та відео вибухів у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі. У місті пролунала серія вибухів, після яких місцеві мешканці могли спостерігати стовпи диму.

«У результаті успішного удару Сил оборони вранці 30 червня 2023 року уражено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська. Слава Збройним силам України», – повідомили у прес-службі ЗСУ.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ та окупаційна адміністрація запевняла, що у Бердянську працювала ППО, і ракети збили. Інформації про постраждалих наразі немає.