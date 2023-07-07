Знищена російська військова техніка

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої, а українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах і зачищають територію. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін», – зазначила Маляр у Telegram.

За її словами, росіяни намагаються прорвати оборону українців на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському і Сватівському напрямках.

«Ворог намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень», – наголосила Маляр і додала, що на південному фланзі Бахмутського напрямку є просування на декількох ділянках на глибину понад кілометр.

Щодо півдня України, то тут Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Заступниця міністра оборони також розповіла, що через значні втрати особового складу на Півдні росіяни відмовляються від участі в бойових діях. За словами Маляр, співвідношення безповоротних втрат там становить 1 до 5,3.