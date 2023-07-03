На сході країни тривають як наступальні, так й оборонні дії

На сході Сили оборони України за минулий тиждень звільнили від російських загарбників 9 квадратних кілометрів, на півдні – понад 28 кв. км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За даними Маляр, на сході країни тривають як наступальні, так й оборонні дії. Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку, натомість ворог продовжує вести наступ на Лиманському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

«Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої. За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв. км», – розповіла Маляр у Telegram.

Кількість ворожих обстрілів на сході, згідно з інформацією Маляр, за тиждень збільшилася вдвічі: позаминулий тиждень становила 6457, минулий тиждень – 11753.

На півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наступальні дії українські захисники вели на напрямках Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки й Старомайорського, мали успіх.

«За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв. км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км2», – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, 24 червня Східне угруповання військ розпочало наступ на шістьох напрямках одночасно.