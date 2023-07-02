Українські війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога

З важкими боями Сили оборони України просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські війська стикаються з інтенсивним опором ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але створюють умови для якнайшвидшого руху вперед.

Ганна Маляр також розповіла про ситуацію на сході України. Там росіяни наступають на Авдіївському, Марʼїнському і Лиманському напрямках. Також окупанти рушили вперед на Сватівському напрямку. Там тривають запеклі бої. Росіяни атакують Білогорівку і Серебрянку.

На південному флангу Бахмутського напрямку Сили оборони рухаються вперед і мають частковий успіх. А на північному тривають бої. Росіяни перекинули туди два десантно-штурмових полки.

Нагадаємо, 24 червня Східне угруповання військ розпочало наступ на шістьох напрямках одночасно.