За останній тиждень на трьох напрямках ЗСУ звільнили понад 5 км²

З початку контрнаступу військовим ЗСУ вдалося звільнити 169 км² на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Окрім того, українські бійці відбили 24 км² на Бахмутському напрямку, повідомили у понеділок, 10 липня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

ЗСУ активно рухаються вперед на південних напрямках, за тиждень просунувшись вглиб фронту на більш ніж кілометр. За даними Генштабу, загалом від початку контрнаступальних дій українські захисники просунулися на 8,6 км. На звільнених територіях півдня триває розмінування.

«За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 км² української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 км² української землі. Що приблизно співмірно з площею міста Одеса», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Також Сили оборони мають успіхи й на Бахмутському напрямку. За останній тиждень українські захисники деокупували 4 км². Наразі звільнена площа поблизу Бахмута становить 24 км².

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни на південних напрямках втрачають у понад 5 разів більше своїх військових, аніж українські захисники. Через значні втрати окупанти відмовляються від участі в бойових діях.

Ганна Маляр заявила, що противник на Бахмутському напрямку фактично у пастці. За її словами, ЗСУ максимально ускладнили пересування росіян та ліквідували можливість їхнього відходу. Раніше у Східному угрупованні військ ЗСУ повідомили, що українські сили досягли просувань під час наступу на південних та північних флангах Бахмута. 7 липня прес-служба Генштабу повідомила, що ЗСУ закріплюються на північному фланзі біля Бахмута. Зокрема, повідомляється про успіх ЗСУ в районі Кліщіївки.