Зокрема, ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута

Росіяни зосереджують основні зусилля на східних напрямках фронту, намагаючись завадити українському контрнаступу. Попри це, ЗСУ на трьох напрямках, зокрема Бахмутському, мають просування та закріплюються на відвойованих позиціях, йдеться у ранковому зведенні Генерального Штабу ЗСУ у п'ятницю, 7 липня.

Українські захисники закріплюються на трьох напрямках на Сході та Півдні. Йдеться про Бахмутський напрямок, де окупанти зосереджують свою бойову силу, а також Мелітопольський та Бердянський напрямки, де ЗСУ здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

«ЗСУ успішно відбили атаки росіян у районі населеного пункту Берхівка Донецької області, які ворог підкріплював щільним вогнем авіації й артилерії. Водночас українські бійці продовжують наступати південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку / Фото DeepState

Military Media Center, посилаючись на заяву речника Генштабу Андрія Ковальова, заявив, що Сили оборони закріплюються в районі села Кліщіївки, яке розташоване на південному фланзі від Бахмута. Окрім того, ЗСУ продовжують вести наступальні дії й на північному фланзі, де розташовані населені пункти Берхівка та Ягідне.

«В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої», — повідомив Андрій Ковальов.

Нагадаємо, 5 липня командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи ЗСУ на північних підступах до Бахмута. За його словами, українські бійці успішно штурмували північні позиції росіян в Бахмуті та знищили велику кількість окупантів поблизу міста. Раніше поблизу Ягідного ЗСУ змогли знищити склад з боєкомплектом росіян.