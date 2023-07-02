У Бахмуті нині міських інтенсивних боїв немає, бо вони точаться на південних та північних флангах навколо міста, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«У Бахмуті міських інтенсивних боїв немає. Там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде згодом говорити. Такий масивний наступ триває на південних та північних флангах навколо міста. І в принципі, там у нас є просування», – сказав Череватий у неділю, 2 липня, в ефірі національного телемарафону, повідомив «Укрінформ».

За його словами, деталі можна буде оприлюднювати лише тоді, коли українські сили оборони проаналізують ситуацію, закріпляться на позиціях.

Череватий уточнив, що якщо раніше противник використовував незвичну для XXI століття тактику «м’ясних штурмів», то нині Україна змогла перехопити ініціативу на полі бою та змусила російських загарбників згорнути деякі свої підрозділи і вийти.

«Десять місяців ворог атакував нас, зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою. Ми використовуємо максимально досягнення сучасної світової науки, використовуємо безпілотні літальні апарати, розвідку та дорозвідку, високоточні системи, які у нас є, для того, щоб знищувати ворога, пробивати проходи по мінних полях, теж максимально перед тим тренуючи особовий склад. І крок за кроком без таких авральних дій, які можуть призвести до великих втрат особового складу, ми просуваємося. В принципі, виконуємо завдання, які поставлені, з натиску на ворога», – розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Він також повідомив, що упродовж тижня українські воїни взяли в полон чимало росіян, бувало, що й по 8-10 осіб. Серед полонених є як військові регулярної армії, так і бойовики приватних компаній, ветерани, люди з кримінальним минулим. Зі слів Череватого, допити полонених свідчать про відсутність серед них високомотивованих людей. За його словами, більшість з полонених погодилися воювати заради грошей.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що у росіян зберігається боєздатність та здатність атакувати позиції захисників України.