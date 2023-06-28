Валерій Залужний розповів про складнощі та успіхи Сил оборони України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що українським військам вдалося перехопити стратегічну ініціативу. Про це він повідомив у середу, 28 червня.

«Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування», – заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що російські війська чинять потужний спротив, у той же час зазнають великих втрат. Окрім того, ворог намагається втриматись на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що ЗСУ повернули під контроль України село Рівнопіль, розташоване на стику Донецької та Запорізької областей. Загалом під час контрнаступу в червні під контроль України Сили оборони повернули ще кілька сіл у Донецькій та Запорізькій областях.