Росіяни розраховують застосувати досвід зриву зернової угоди на інші домовленості

Головне управління розвідки оприлюднило секретну доповідь, призначену для вищого воєнно-політичного керівництва Росії. В опублікованому документі йшлося про те, як саме РФ перешкоджала дії зернової угоди, яка припинила діяти 17 липня, повідомили у прес-службі ГУР у вівторок, 25 липня.

У документі росіяни пояснили, якими методами досягали зриву зернової угоди та максимального зменшення об'єму зерна, яке експортувалося. Зокрема, йдеться про ненормовану інспекцію кораблів зі збіжжям та суворі перевірки, через які десятки суден не змогли брати участь у зерновій угоді. Відтак, за результатами інспекцій окупантів було обмежено участь в зерновій угоді для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на 342 доби.

«Заходи зі зриву зернової угоди були розбиті на декілька етапів. На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в зерновій угоді з 29 жовтня 2022 року по 03 листопада 2022 року. Згідно з документом, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 млн у листопаді. Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів», – повідомили у прес-службі ГУР.

Дії росіян значно зменшували обсяги експортованого зерна. За даними секретного документа, Росія призвела до того, що Україна не змогла експортувати приблизно 20 млн тонн в рамках зернової угоди. Окупанти повідомили, що найменша кількість збіжжя, яке експортувалося з України – 7,8 млн тонн зерна, що припали на третій етап зернової ініціативи, яка тривала з 19 березня до 17 липня 2023 року.

«Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях», – описали в документі ще один спосіб зменшення обігу зернової ініціативи.

За даними ГУР, автори доповіді підкреслюють, що напрацьований архів знань дозволить ефективніше зривати домовленості при подібних ситуаціях. Розвідка підкреслила, що дії росіян по зриву зернової угоди були частиною заздалегідь розробленого плану. Частиною цього плану ГУР назвали й обстріли південних міст України – Одеси та Миколаєва, в яких атакують зерносховища, цивільну та критичну інфраструктуру.