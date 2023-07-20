США попередили про можливі обстріли цивільних суден у Чорному морі з боку росіян
Традиційно, окупанти можуть звинуватити Україну в обстрілах
Білий дім попередив, що російські окупанти можуть атакувати українські зернові вантажі після виходу із зернової угоди. Зокрема, Росія може почати обстрілювати цивільні судна, звинувачуючи в цьому Україну, повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж у четвер, 20 липня, передає Reuters.
Адам Ходж заявив, що США мають дані про те, що Росія заклала додаткові морські міни поблизу українських портів у Чорному морі. Речник Ради нацбезпеки нагадав, що після виходу Росії із зернової угоди, вона обстріляла експортні порти в Одесі 18 та 19 липня.
«Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну», – заявив Адам Ходж.
Нагадаємо, 17 липня Росія вийшла із зернової угоди, відмовившись продовжувати її ще на кілька місяців. У відповідь країні-агресорці президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині продовжити зернову угоду без участі Росії.
19 липня росіяни знищили обстрілами 60 тис. тонн збіжжя, яке перебувало в експортних портах Чорноморська. Атака вночі 19 липня також стала однією з наймасованіших атак на цивільну інфраструктуру Одещини.