Росія може обстрілювати кораблі із зерном та цивільні судна

Білий дім попередив, що російські окупанти можуть атакувати українські зернові вантажі після виходу із зернової угоди. Зокрема, Росія може почати обстрілювати цивільні судна, звинувачуючи в цьому Україну, повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж у четвер, 20 липня, передає Reuters.

Адам Ходж заявив, що США мають дані про те, що Росія заклала додаткові морські міни поблизу українських портів у Чорному морі. Речник Ради нацбезпеки нагадав, що після виходу Росії із зернової угоди, вона обстріляла експортні порти в Одесі 18 та 19 липня.

«Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну», – заявив Адам Ходж.

Нагадаємо, 17 липня Росія вийшла із зернової угоди, відмовившись продовжувати її ще на кілька місяців. У відповідь країні-агресорці президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині продовжити зернову угоду без участі Росії.

19 липня росіяни знищили обстрілами 60 тис. тонн збіжжя, яке перебувало в експортних портах Чорноморська. Атака вночі 19 липня також стала однією з наймасованіших атак на цивільну інфраструктуру Одещини.