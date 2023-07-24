Росіяни били дронами по портовій інфраструктурі Дунаю на Одещині

Вночі в понеділок, 24 липня, російська армія здійснила чергову атаку портової інфраструктури Одеської області за допомогою дронів-камікадзе, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, а також зруйновано ангар із зерном, повідомило оперативне командування «Південь».

Цієї ночі майже 4-годинну атаку дронами Shahed-136 було спрямовано на портову інфраструктуру Дунаю. За даними ОК «Південь», сили ППО знищили 3 російські безпілотники. Однак є і влучання.

«Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється», – додали в ОК «Південь».

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що повітряна тривога в області тривала три години і 53 хвилини. За його словами, попри те, що кілька дронів вдалося збити, все ж зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.

Як повідомляє Forbes, удару зазнав порт Рені: на нього припало близько 15 ударів. Також пошкоджено обʼєкти світового портового оператора Maersk.

За словами голови Ренійської громади Ігоря Плєхова, зруйновано три склади із зерном. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві. Були локальні спалахи, які оперативно ліквідовані, зазначив Плєхов, якого цитує місцеве видання «Рені-Одеса».

Нагадаємо, 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі, випустивши загалом 19 ракет, дев’ять з яких збила ППО. Унаслідок цієї атаки одна людина загинула, 22 (серед яких четверо дітей) постраждали. 50 будівель зазнали пошкоджень чи руйнувань, 25 з них – пам’ятки культурної спадщини ЮНЕСКО. Також унаслідок атаки постраждала будівля консульства Греції.

Росія почала масовано обстрілювати Одесу та область після свого виходу із зернової угоди 17 липня. Більшість атак вони спрямовують на портову та зернову інфраструктуру. Зокрема, 21 липня російські воєнні злочинці також обстріляли термінал із зерном.