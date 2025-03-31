Інцидент трапився на пішохідному переході, що біля оперного театру на проспекті Свободи

У неділю ввечері, 30 березня, у центрі Львова за кермом дитячої машинки їхав нетверезий чоловік. Патрульні винесли на нього постанову.

Фото, на якому видно начебто зіткнення автомобіля патрульної поліції та дитячої машинки, поширилися у місцевих телеграм каналах Львова. Інцидент трапився на пішохідному переході, що біля оперного театру на проспекті Свободи. На опубліковану відео видно, що в дитячій машинці перебувало двоє чоловіків, вони зупинилися, вийшли з машинки і підійшли до автомобіля поліцейських.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львова, факт ДТП не підтвердився, технічних ушкоджень автомобіля немає, потерпілих також. На чоловіка винесли постанову за ч.1 ст. 178 (Поява в громадських місцях у пʼяному вигляді) КУпАП. Таке порушення карається штрафом до 85 грн.

Зазначимо, що на проспекті Свободи здають машинки в оренду переважно два підприємці – ФОП Олена Животова разом з найманим працівником Олегом Спиридоновим та ФОП Михайло Каламуняк. З 2017 року у Львові діє ухвала міської ради, яка забороняє будь-які атракціони у центральній частині міста без відповідних дозволів.