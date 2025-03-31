СБУ затримала трьох ворожих поплічників у Києві

Контррозвідка СБУ нейтралізувала ще одну агентурну групу російської воєнної розвідки у Києві, затримавши трьох ворожих поплічників. Про це спецслужба повідомила у середу, 31 березня.

«За результатами комплексних заходів затримано трьох ворожих поплічників, один із яких – громадянин Росії. Як встановило розслідування, головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів окупантів по столиці України», – йдеться у повідомленні.



Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з боєприпасами Сил оборони. Троє агентів збирали цю інформацію порізно, але передавали одному куратору, якого вдалося ідентифікувати.

Затриманий російський шпигун проживав в Україні в режимі очікування, а після початку повномасштабної війни почав працювати на ГРУ. Для коригування ворожого вогню росіянин облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки. Та щоб мати до нього цілодобовий доступ, він використав дружні відносини з представником одного з місцевих ОСББ, який мав ключі від усіх технічних приміщень.



Крім цього, викрити вдалося діючого та колишнього працівників оборонних компаній України. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах. Інший випитував у своїх колишніх колег локації потенційних цілей.



Слідчі СБУ затримали їх та повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів, зокрема, за державну зраду.

Нагадаємо, 25 березня повідомляли, що військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала на прикордонні Сумщини агента російської воєнної розвідки за допомогу окупантам під час наступу у Курській області.