СБУ затримала військового, коли він готував агентурний звіт до російського ГРУ

Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала на прикордонні Сумщини агента російської воєнної розвідки за допомогу окупантам під час наступу у Курській області. Про це Служба безпеки України повідомила у вівторок, 25 березня.

Російським шпигуном виявився мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку. Його завербували через Telegram, де він публікував коментарі на підтримку росіян.

Чоловік отримав завдання інтегруватися до українського війська, щоб збирати розвіддані для Росії. Для цього він спочатку мобілізувався до військової частини в одній із тилових областей України, а згодом перевівся до бойової бригади, яка виконує завдання в Курській області.

«Перебуваючи на фронті, «кріт» готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ. Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які захищають передові позиції наших воїнів від дронових атак», – додають у дописі.

Також росіяни сподівалися отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, котрі тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Контррозвідка викрила зрадника ще на початку його співпраці з окупантами, тому змогла забезпечити захист локацій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації СБУ затримала військового, коли він готував агентурний звіт до російського ГРУ.

Слідчі повідомили агенту про підозру за державну зраду, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України 24 березня затримала в Одесі російську агентку, яка допомагала готувати ракетну атаку на базу морських піхотинців. Жінка під час збору розвідданих використовувала 6-річного сина для прикриття.