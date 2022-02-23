В Україну прибула летальна зброя від Канади

В ніч на 23 лютого в Україну прибула друга партія летальної зброї від Канади. Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Сьогодні наші канадські збройні сили здійснили другу доставку летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність», – заявила Ананд.

Вантаж доставлений в рамках Технічної угоди між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні.

Цього місяця Канада пообіцяла передати Україні летального озброєння на суму понад 7 млн доларів. Перша партія зброї прибула до нашої країни минулого тижня – 19 лютого до Львова прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних сил, який доставив військову допомогу для ЗСУ. ​Там були снайперські гвинтівки, кулемети й оптика.

Водночас наголошується, що на цьому підтримка Канадою не припиниться – очікується, що ближчим часом буде виконано ще декілька аналогічних рейсів.