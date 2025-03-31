Річарду Чемберлену було 90 років

Американський актор Річард Чемберленпішов із життя у віці 90 років. Про це повідомляє Variety.

Актор, відомий насамперед ролями у «Тих, що співають у терні» та «Сьогун», помер 29 березня на Гаваях від ускладнень після інсульту. Він не дожив лише два дні до свого 91-го дня народження.

«Наш улюблений Річард тепер з ангелами», ‒ сказав Мартін Раббетт, давній партнер Чемберлена, у заяві для преси.

Річард Чемберлен народився 31 березня 1934 року у Лос-Анджелесі.

Актор отримав «Золотий глобус» за свої ролі у «Сьоґуні» та «Тих, що співають у терні». Також був номінований на чотири премії Еммі.

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