Помер актор Річард Чемберлен
Зірці «Тих, що співають у терні» було 90 років
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Річарду Чемберлену було 90 років
Американський актор Річард Чемберленпішов із життя у віці 90 років. Про це повідомляє Variety.
Актор, відомий насамперед ролями у «Тих, що співають у терні» та «Сьогун», помер 29 березня на Гаваях від ускладнень після інсульту. Він не дожив лише два дні до свого 91-го дня народження.
«Наш улюблений Річард тепер з ангелами», ‒ сказав Мартін Раббетт, давній партнер Чемберлена, у заяві для преси.
Річард Чемберлен народився 31 березня 1934 року у Лос-Анджелесі.
Актор отримав «Золотий глобус» за свої ролі у «Сьоґуні» та «Тих, що співають у терні». Також був номінований на чотири премії Еммі.
Вибрана фільмографія:
- 2018 ‒ Кінотеатр жахів/Nightmare Cinema ‒ Мірарі
- 2017 ‒ Твін Пікс: Повернення/Twin Peaks: The Return ‒ Білл Кеннеді
- 1996 ‒ Ті, що співають у терні: Втрачені роки/The Thorn Birds: The Missing Years/(ТБ), Ральф де Брікассар
- 1989 ‒ Повернення мушкетерів/The Return of the Musketeers ‒Араміс
- 1988 ‒ Таємниця особистості Борна/The Bourne Identity ‒Джейсон Борн
- 1987 ‒ Казанова /Casanova (ТБ) ‒Джакомо Казанова
- 1986 ‒ Аллан Квотермейн та втрачене місто золота/англ. Allan Quatermain and the Lost City of Gold ‒Аллан Куотермейн
- 1985 ‒ Копальні царя Соломона/англ. King Solomon's Mines ‒ Аллан Куотермейн
- 1985 ‒ Валленберг ‒ історія героя[en]/англ. Wallenberg: A Hero's Story (ТБ) ‒ Рауль Валленберг
- 1983 ‒ Ті, що співають у терні/The Thorn Birds ‒Ральф де Брікассар
- 1980 ‒ Сьогун/Shogun/(ТБ),Джон Блекторн
- 1977 ‒ Остання хвиля ‒Девід Бертон
- 1977 ‒ Людина в залізній масці/The Man in the Iron Mask ‒Людовик XIV, Філіп
- 1975 ‒ Граф Монте Крісто/The Count of Monte-Cristo ‒Едмон Дантес
- 1974 ‒ Чотири мушкетери/The Four Musketeers ‒Араміс
- 1974 ‒ Пекло в піднебессі /Roger Simmons
- 1973 ‒ Три мушкетери/The Three Musketeers ‒Араміс
- 1972 ‒ Леді Кароліна Лем/Lady Caroline Lamb ‒Байрон
- 1970 ‒ Hamlet ‒Гамлет
- 1970 ‒ Юлій Цезар/Julius Caesar ‒Октавіан Август
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