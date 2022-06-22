Андрій Садовий, Лейма Гбові, Тавакуль Карман і Джоді Вільямс

Лауреатки Нобелівської премії миру Джоді Вільямс, Лейма Гбові і Тавакуль Карман за пропозицією міського голови Львова Андрія Садового стали амбасадорками Національного реабілітаційного центру «Незламні», що збудують у Львові. У середу, 22 червня, відбулась зустріч амбасадорок із владою міста, повідомляє прес-служба ЛМР.

Андрій Садовий подякував гостям за візит і презентував проект Національного реабілітаційного центру «Незламні», амбасадорками якого лауреатки Нобелівської премії миру погодилися стати.



«Сьогодні ми можемо збудувати екосистему для реабілітації українців, які цього потребують, у Львові. Це наша місія, у той час, коли на Сході України ситуація залишається складною. Під час перебування у наступних країнах ви зможете згадувати і говорити про Львів, реабілітаційний центр та нашу візію. Лише спільно ми реалізуємо цей надважливий проект, адже ви станете частиною «Незламних», ви і є незламні», – сказав міський голова Львова.

Першим амбасадором проекту «Незламні» став Вадим Карп'як, який був ведучим Форуму донорів у Львові. Також амбасадорами проекту стали Ніно Катамадзе і мер Фрайбурга Мартін Горн, який також пожертвував на майбутній реабілітаційний центр 1 млн євро на додачу до вже зібраних 2,1 млн євро.

Довідково. 51-річна Джоді Вільямс – американська активістка і викладачка, засновниця Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін, лауреатка Нобелівської премії миру 1997 року.

50-річна Лейма Гбові – ліберійська антивоєнна активістка, феміністка, підриємиця, економістка, яка разом із 43-річною Тавакуль Карман – єменською правозахисницею, політикинею, журналісткою – отримала у 2011 році Нобелівську премію миру «за ненасильницьку боротьбу за безпеку жінок і за права жінок на повноправну участь у розбудові миру». Із ними лауреаткою стала і Елен Джонсон-Серліф – 24-та президентка Ліберії.