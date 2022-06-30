30 червня група компаній PZU S.A. та КНП «Перше Територіальне Медичне Об'єднання Львова» підписали меморандлум про співпрацю

Польська страхова компанія PZU пожертвує 1 млн злотих (6,5 млн грн) для будівництва Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові. Відповідний меморандум про співпрацю у четвер, 30 червня, підписали член правління групи PZU S.A. Ернест Бейда та генеральний директор КНП «Перше Територіальне Медичне Об'єднання Львова» Олег Самчук.



Загалом для будівництва реабілітаційного центру необхідно близько 77 млн євро. Група компаній PZU заявила про готовність виділити 1 млн злотих.

«Група PZU S.A. прагне допомогти та підтримати створення сучасного Центру реабілітації, щоб привернути увагу до здоров`я наших героїв та героїнь - військових Збройних сил України, та всіх українців, які постраждали від російської агресії. Ми будемо надзвичайно раді, якщо в цей скромний спосіб можемо допомогти нашим сусідам, бо розуміємо, що Україна воює не лише за свою державу, а й за вільну Польщу та вільну Європу», – зазначили у компанії.

Національний центр реабілітації спершу працюватиме на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова. Загалом поруч мають збудувати новий корпус. Щорічно у центрі лікуватимуть понад 50 тис. пацієнтів та проводитимуть понад 10 тис. операцій.

Центр надаватиме післяопераційну, травматологічну, післяопікову, фізичну, психологічну, психосоціальну допомогу, а також виготовлятиме протези та друкувати кісткові 3D-імплантати. У ньому надаватимуть допомогу насамперед ветеранам та цивільним, постраждалим під час війни.

До фінансування будівництва центру вже долучилась низка українських та міжнародних компаній, серед яких «АТБ», «Symfony Solutions», «Space Art», Група PZU S.A. та посольство Швейцарії в Україні. У день презентації проекту меценати зібрали понад 2 млн євро, а міська рада німецького міста Фрайбург виділила 1 млн євро на будівництво гуртожитка для пацієнтів реабілітаційного центру, який збудують поруч.

Львівський ІТ Кластер профінансує створення Центру ментального здоров’я у Львові, що працюватиме в межах реабілітаційного центру «Незламні».