На одному березі озера облаштували простір для відпочинку

У Львові біля озера на перетині вулиць Стрийська і Наукова облаштували першу частину громадського простору. Про це повідомляє головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Зараз, за його словами, ведуться роботи на протилежному березі водойми. Додамо, що проект на озері розпочали у 2020 році.

Озеро на перехресті Стрийської і Наукової (фото Антона Коломєйцева)

«Те, що цей проект рухається, додає оптимізму в цей непростий час. Врешті матимемо в місті нове зразкове середовище для відпочинку навколо водного об‘єкту. Компанія, що реалізує проект, підійшла з максимальною відповідальністю», – написав Антон Коломєйцев.

Проект реалізовує компанія Asgard investment company, що планує збудувати на вул. Стрийській комплекс апартаментів із бізнес-центром.

«Duck's Lake – це перший бізнес-курорт Львова, що складається з mixed-use простору на озері. На території комплексу знаходяться: офісний центр, апартаменти, ресторанний блок, інтерактивний музей та громадський простір для дозвілля», – ідеться в описі проекту, що має стартувати у 2022 році.

Засновником Asgard investment company, згідно з даними сайту Youcontrol, є Олександр Берба – бізнес-партнер львівського підприємця і депутата Львівської облради Григорія Козловського за низкою проектів «Авалон». Компанія зареєстрована у серпні 2018 року за адресою вул. Стрийська, 33.