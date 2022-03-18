Госпіталь складається із трьох наметів, обладнаних ліжками, киснем, необхідними медикаментами

У Чернівцях запрацював мобільних госпіталь для переселенців з регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Госпіталь складається із трьох великих наметів, у них встановлено все необхідне обладнання для комфортного перебування пацієнтів. Допомогу біженцям та всім українцям, які постраждали від війни, тут надаватимуть американські медики. Із пацієнтами лікарі спілкуватимуться через перекладачів.

Про розгортання мобільного госпіталю у Чернівцях у п’ятницю, 18 березня, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. Як зазначається у повідомленні, облаштувала госпіталь міжнародна гуманітарна організація Samaritan's Purse. Він складається із у трьох наметів, які розмістили на території студмістечка. У мобільному госпіталі є відповідні ліжка, кисень, медикаменти. Наразі допомогу тут надають американські медики, пізніше планується долучити буковинських лікарів, а також переселенців, які мають медичну освіту.

«У шпиталі можуть отримати допомогу українці, що постраждали від війни, а також переселенці, які прибули на Буковину. Наразі тут працюють американські медики, спілкуватися із пацієнтами їм допомагають перекладачі. У майбутньому консультуватимуть буковинські фахівці та лікарі-переселенці»,– йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької обласної військової адміністрації.

Уточнюється, що допомогу у госпіталі можуть отримати дорослі та діти щоденно із 8:00 до 18:00. Тут також є можливість здати аналізи.