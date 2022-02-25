Клініка Prevention Hospital в Ужгороді готова приймати поранених військових для проведення операцій та медичної допомоги. Операції для військових будуть безкоштовні. Лікарі готові співпрацювати з волонтерами та закликають інших долучатися до допомоги військовим.

Про готовність ужгородських медиків надавати допомогу військовим ZAXID.NET у п'ятницю, 25 лютого, повідомив головний лікар клініки Віктор Петров.

«Пропонуємо допомогу для військових, які будуть її потребувати, у чергу – ортопедичні операції, операції для відновлення кісток. Наші травматологи та хірурги готові безкоштовно оперувати. Крім того, деякі постачальники пластин погодилися безплатно їх надавати. Від сьогодні на базі Prevention Hospital розгорнуто оперативну хірургію і травматологію», – зазначив Віктор Петров.

Лікар також повідомив, що наразі у Prevention Hospital готові дві операційні, де можна надавати допомогу пораненим. Наразі для військових у клініці можуть надати близько 30 ліжок. Окрім того, Віктор Петров готовий допомагати із транспортуванням на реанімобілі та залучати додатково до роботи охочих та навчати їх надавати допомогу.

«Готові залучати і наш реанімобіль, який може полегшити транспортування. Можливо, потрібно буде надавати допомогу військовим, яких довозитимуть до межі Закарпатської області. Словом, ми готові допомагати! Будемо дуже вдячні усім, хто долучиться до нас, а також зможе допомогти, наприклад, пальним. Будь-яка допомога зараз буде дуже цінна», – зазначив Віктор Петров.

У разі виникнення потреби для надання медичної допомоги військовим, прохання телефонувати на рецепцію 0800 216 115. Також можна звертатися безпосередньо в Prevention Hospital (Ужгород, вул. Східна, 4-1) або напряму до головного лікаря Віктора Петрова за тел.: 095 81 21 415. Клініка також готова комуні кувати із волонтерськими організаціями.

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