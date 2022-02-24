Усіх мешканців Закарпатської області закликають не піддаватися паніці та хаосу, бути вдома після 22:00, допомагати переселенцям, які прибувають до закарпатських міст, а також вступати до територіальної оборони. Наразі на Закарпатті комендантську годину не вводять, однак влада просить населення не відвідувати громадські заклади ввечері.

Про ситуацію в області станом на вечір четверга, 24 лютого, на терміновому брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. За його словами, ситуація в області наразі контрольована, на вулиця міст працює поліція, невдовзі до неї доєднаються сили територіальної оборони.

«Ситуація контрольована. Якщо ми будемо бачити, що у нас є діалог із населенням і вони будуть бачити, що не треба піддаватися хаосу, все буде нормально. Наразі питання комендантської години не вирішено. Прошу всіх бути вдома о 22:00. Громадські заклади харчування також повинні бути закриті о 22:00. Вечірки, дні народження просимо проводити лише вдома, без, не дай Боже, салютів. У нас воєнний стан і я прошу всіх мати про собі документи», – сказав Віктор Микита.

За даними голови Закарпатської ОДА, наразі на територію області продовжують прибувати переселенці з інших регіонів України, де зараз складна ситуація через вторгнення Росії. Керівництво ОДА доручило громадам підготувати місця для перебування біженців: спортзали, школи, клуби, інші приміщення, де люди могли б тимчасово розміститися. Проте, зараз в області немає дуже великого напливу переселенців: як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської ОДА, станом на 18:00 четверга, 24 лютого, усі, хто прибув на Закарпаття, наразі розміщаються самостійно у приватних секторах.

«Через штаби гуманітарної допомоги у громади поки що нікого не розміщували, оскільки немає такого потоку», – додали у прес-службі ОДА. Раніше також повідомлялося, що готелі та санаторії на Закарпатті також готові приймати біженців у себе.

Наразі в Ужгороді працює обласний та міський гуманітарні штаби для надання допомоги щодо розміщення переселенців. Мешканців області влада закликає долучатися до збирання допомоги та речей першої необхідності для біженців. За потреби Закарпаття отримуватиме гуманітарні допомогу від сусідніх країн.

Щодо ситуації із цінами на Закарпатті, голова ОДА повідомив, що підприємці під час зустрічі з керівництвом області у четвер, 24 лютого, пообіцяли не підіймати ціни на продукти. «Погодилися контролювати ціни. Підприємці готові надати також на безоплатній основі деякі товари», – сказав Віктор Микита.

Нагадаємо, Закарпатська ОДА створила гуманітарний штаб для швидкої комунікації для розміщення евакуйованих. Наразі місцеві готелі та санаторії вже готові прийняти людей. Також до роботи долучили громади: готуються спортивні зали, клуби та інші приміщення для організації харчування та перебування переселенців.

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