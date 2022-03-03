До допомоги вже зголосилося понад 500 медиків-іноземців. Це лікарі, медичні сестри та парамедики. За інформацією МОЗ, через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті міністерства, вже зареєструвалося понад 500 іноземних медичних працівників.

«Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим. І цей список щогодини збільшується», – повідомили на сайті МОЗ.

Реєстрація і надалі залишається відкритою для медичних працівників, які готові допомогти. Інструкція, як можна зареєструватися, а також номери телефонів національних координаторів – за посиланням️.

Контакти національних координаторів:

Сергій Убогов, +38 067 231 7656, ubogovsg@gmail.com

для англомовних: Мар’яна Служинська, +38 050 315 8418, ukrainemedhelp@gmail.com.

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