Узяти участь у безкоштовних навчаннях із домедичної допомоги можуть усі охочі львівʼяни за попереднім онлайн-записом

У Львові стартували безкоштовні курси з домедичної допомоги. Скористатися ними можуть усі охочі за попереднім онлайн-записом.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у суботу, 19 лютого, навчання з домедичної допомоги розпочалися на 10 різних локаціях. Загалом цими вихідними базові навики надання домедичної допомоги зможуть отримати близько 700 охочих львів’ян. Навчання відбуваються в межах міської програми національного спротиву.

«Цими вихідними в нас найбільший інтенсив. Ми зробили онлайн-запис, записалося близько тисячі мешканців, які виявили бажання отримати навички домедичної допомоги. І з допомогою нашого управління персоналом та управління внутрішньої політики, наших інструкторів, волонтерів, ми зуміли забезпечити 10 локацій сьогодні протягом дня, де понад 300 людей одночасно будуть отримувати вишкіл в домедичній допомозі», – повідомила керуюча справами виконавчого комітету Львівської міської ради Наталія Алєксєєва.

До навчання залучили інструкторів з Міської лікарні швидкої медичної допомоги, з екстреної служби невідкладної медицини та Мальтійської служби.

«Окремо велику кількість людей взяв на себе університет безпеки життєдіяльності: вони на своїй території мають змогу не тільки провести інструктаж щодо домедичної допомоги, а розказати загалом про загрози і про дії у випадках надзвичайної ситуації», – додала вона.

Зазначимо, перші навчання з домедичної допомоги відбулись наприкінці січня для працівників Львівської міської ради. Навички домедичної допомоги є частиною програми національного спротиву львівської громади, яку затвердила сесія міської ради.

Окрім навчань з домедичної допомоги, ця програма передбачає стрілецькі навчання та вишколи, співпрацю з батальйонами, які діятимуть на території львівської громади, а також розвиток необхідної інфраструктури в контексті територіальної оборони.