У львівських школах почали проводити навчання з домедичної допомоги. Їх наразі влаштовують для учнів 9-11 класів. Підліткам пояснюють, як допомогти собі і тим, хто поряд. Частина занять відбувається у школах, ще частина – у профільних університетах чи військових частинах.

«У школах була, звичайно, домедична підготовка, але її проводили вчителі шкіл. І звичайно, що дитина краще сприймає, коли інформація йде безпосередньо від фахівця. Якщо фахівці мають можливість виїхати до школи безпосередньо, то це може бути в школах. Є Університет безпеки життєдіяльності і Львівська медична академія, які радо відгукнулись допомогти в навчанні дітей», – розповів Любомир Войтович, координатор проекту з навчання дітей домедичної підготовки.

Вчать лише найнеобхіднішому. Програма доволі стисла, тож одна група навчається чотири години лише один день.

«Ми вчимо учнів, нагадуємо їм знання по базовій серцево-легеневій реанімації. Тішимося з того, що рівень їх є непоганий, очевидно в школі в них якась певна підготовка була. Ми побудували алгоритм таким чином, що ми зробили вибірку з кількох протоколів, акцентуємо увагу на зупинці кровотечі з допомогою професійних засобів, за допомогою підручних засобів – це є один момент. І стабілізація кровообігу – другий момент», – пояснив Володимир Похмурський, завідувач кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів Львівської медичної академії.

Загалом такий вишкіл мають пройти усі старшокласники львівських шкіл. А це майже 17 тисяч дітей. Навчатимуть домедичної допомоги до кінця березня.

Нагадаємо, що учні 9-11 класів усіх шкіл Львівської МТГ почали вчитися стріляти та надавати домедичну допомогу. Це одна з частин Програми національного спротиву, яку напрацювали у Львівській міськраді. Одним із пунктів цієї програми є вишкіл для старшокласників, щоб вони знали, як поводитися у надзвичайних ситуаціях.

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