Програмою передбачено навчання з основ бойової підготовки та домедичної допомоги

У мерії Львова підготували план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Програма національного спротиву передбачає навчання мешканців територіальної громади, співпрацю з батальйонами, які розташовані на її території, а також розвиток інфраструктури. Вона розрахована на 2022-2024 роки. 4 лютого на сесії міської ради її розглянуть депутати.

У прес-службі Львівської міськради розповіли, що програму напрацювала мерія спільно з представниками територіальної оборони Львівщини. За словами керуючої справами виконавчого комітету ЛМР Наталії Алєксєєвої, програма має три ключові аспекти.

«Перше – це навчання для населення з основ бойової підготовки та домедичної допомоги, а також тих основ, які необхідні для якісної організації територіальної оборони. Друге – це безпосередня співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів, які будуть працювати на території міста і області. Третій блок стосується розвитку інфраструктури територіальної оборони на території львівської громади», – пояснила Наталія Алєксєєва.

«Є достатньо якісний кадровий склад керівництва територіальної оборони області і, думаю, до четверга – а ми цю програму маємо розглядати на сесії міської ради, ми вже отримаємо розуміння з точки зору нашої підтримки у матеріально-технічному забезпеченні, щоб ми могли чітко прописати, яке потрібне фінансування хоча би на цей рік. Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоби люди вміли захищати рідну країну», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

До співпраці з органами місцевого самоврядування готовий і командир територіальної оборони Львівщини, підполковник Валерій Курко. Він розповів, що під його керівництвом буде сформовано окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста Львова.

Нагадаємо, що вчора у Львові розпочалися навчання з домедичної допомоги, а 25 січня розпочалися стрілецькі навчання для працівників стратегічних підприємств.

Зазначимо, що ще у вересні минулого року Генштаб ЗСУ оголосив про масштабні військові навчання по всій Україні. 24 січня командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив про можливість російського вторгенння в Україну.