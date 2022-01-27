У четвер, 27 січня, стартували дводенні навчання для працівників мерії з надання першої домедичної допомоги. Щодня вишкіл триватиме по 4 години. Цей тренінг на 80% складається з практики. Тож тут реально здобути навички, які можуть допомогти врятувати життя. За вчителів тут представники Мальтійської служби допомоги.

«"Особливо в таких ситуаціях, коли ми переживаємо певну тривожність, ми не розуміємо, що має відбуватись, ці знання першої допомоги допомагають почуватися впевненіше. Вони дають нам зрозуміти, що ми є в стані надати домедичну допомогу собі, членам своєї сім'ї, рідним, близьким і сусідам. І це є дуже важливо», – пояснила Олена Голишева, представниця Мальтійської служби допомоги.

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У навчаннях взяла участь і дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова. Свої знання спробувала застосувати на практиці.

«Нещасні випадки завжди стаються невчасно. Не бути байдужим, не боятися свого незнання, мати якесь поняття про те, як допомогти надати першу допомогу – це дуже важливо. І для самоорганізації, для самодисципліни важливо. Я думаю, що впродовж останніх восьми років кожен має мати потребу в таких знаннях», – додала Катерина Кіт-Садова.

Упродовж тижня навчатимуть усіх працівників комунальних підприємств.

«Наше завдання, щоби ми у всіх районах міста Львова з наступного тижня почали подібні тренінги. Орієнтовно ми маємо 50 людей, які можуть проводити таке навчання. Локації дуже прості: це є районні адміністрації, це є наші медіатеки і, звичайно, будемо використовувати школи. І ми повинні ще один імпульс дати для наших дітей, особливо для старшокласників», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Надалі такі навчання хочуть зробити системними та доступними для всіх охочих.

Нагадаємо, учора у Львові розпочалися стрілецькі навчання для працівників стратегічних підприємств.