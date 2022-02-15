Учні 9-11 класів усіх шкіл Львівської МТГ почали вчитися стрільяти та надавати медичну допомогу. Це одна з частин Програми національного спротиву, яку напрацювали у Львівській міськраді. Одним із пунктів цієї програми є вишкіл старшокласників, щоб вони знали, як поводитися у надзвичайних ситуаціях.

«У нас є 127 закладів освіти, серед них у 18 закладах є облаштовані приміщення під тир, де проходять навчання учні тих шкіл. Окрім того, діти з інших закладів освіти, які розміщені недалеко, також там проходять навчання. Складено графіки, а вчителі Захисту України приводять дітей на такі навчання», – пояснила керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Учнів шкіл Франківського району Львова навчають інструктори військової частини Національної гвардії України. Старшокласники проходять теоретичну підготовку і вивчають будову зброї. І тільки потім разом із інструкторами стріляють в електронному тирі, а потім і з пневматики.

«Тут учні сформують навички поводження з вогнепальною зброєю, будуть володіти впевнено стрілецькою зброєю, а саме автоматом Калашникова», – запевнив Олександр Ільницький, начальник відділення бойової спецпідготовки Нацгвардії України.

Окрім тиру учні вправляються ще на двох локаціях. Вчаться надавати психологічну допомогу у стресових ситуаціях. А ще – як і чим рятувати поранених.

«Нам показували, як правильно надавати першу допомогу в польових умовах: як накладати джгути, як правильно зупинити кровотечу, надати першу допомогу. Можлива війна, тож це буде дуже корисно навіть для таких як ми, яким навіть 18 років нема», – розповіли учні ліцею ім. Івана Пулюя Михайло та Світлана.

Повправлятися зі зброєю зможуть учні 9-11 класів усіх львівських шкіл. Такі ж навчання почнуть проводити і для батьків школярів у позаробочий час. Оголошення про стрільби у тирах розміщуватимуть на сайтах навчальних закладів.

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