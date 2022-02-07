У суботу, 5 лютого, на території стрілецького стенду, що на вул. Єрошенка, 34 у Львові, провели масштабний вишкіл для цивільного населення. Такий захід влаштував Штаб оборони Львівщини. Упродовж цілого дня на п’ятьох локаціях інструктори навчали львів’ян загальної військової підготовки, медицини та стрільби. Також лекції провели вибухотехніки та спецпідрозділ поліції КОРД.

Взяти до рук стрілецьку зброю могли всі охочі львів'яни, які зголосились напередодні. Так львів'ян хочуть бодай базово підготувати до можливого наступу Росії. Адже коли людина не знає алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях, тоді її охоплює паніка та розгубленість.

«Кожна людина, кожен громадянин будь-якої країни має знати, як діяти у складних умовах своєї країни», – розповідає учасник вишколу Богдан.

«Я абсолютно ніякого досвіду поводження зі зброєю не маю, на жаль. Але ніколи не пізно навчитися чогось нового. Я не боюся тримати зброю в руках», – додає учасниця вишколу Ірина.

Спершу учасники пройшли реєстрацію, їх поділили на команди, далі шикування. А відтак кожна група зайняла свою позицію. На одній із баз львів'яни відточували навички стрільби. Та спершу фахівці провели інструктаж: «Зброя має бути направлена виключно в один напрямок. До металевих мішеней. Там ми проводимо зарядку, розрядку і виходимо без зброї. Ми ніколи не кладемо палець на спуск, коли не плануємо стріляти. Ми завжди контролюємо, що є за та перед мішенню. Якщо ми бачимо, що за мішенню є тварина чи людина, ми не плануємо стріляти, ми припиняємо стрільбу».

Далі за зброю беруться львів'яни.

«Все сподобалося. Враження шикарні. Я три рази влучила з чотирьох пострілів. Зброя доволі важка, але мені допомагав інструктор», – згадує учасниця вишколу Марта.

На іншій локації учасникам вишколу розповіли про малу піхотну лопату. Її наші бійці використовують, щоб окопуватися.

«Це така штука, яка дає можливість і сховатися, і можливість покращити свої умови в бліндажі. Це річ, без якої на передовій неможливо прожити. Була така ситуація в Маріуполі: як тільки місто звільнили, то цивільне населення приходило і допомагало рити окопи і закріплятися військовим. Існує норматив в хвилин 10-15, якщо не помиляюся, під лежачий окоп. Якщо ж людина під обстрілом, вона може копати вдвічі швидше», – каже інструктор вишколу Юрій.

Проводять і навчання із надання першої невідкладної допомоги. Учасникам вишколу насамперед розповіли покроковий план дій із постраждалим. Навчають львів'ян, як надавати допомогу пораненим.

«Оцінюємо власну безпеку – загальну й індивідуальну. Звичайні ґумові рукавиці, в яких ми будемо працювати з постраждалим. Чи його оглядаючи, чи надаючи йому допомогу. Ви захищаєте себе від нього, бо не знаєте, що в нього в крові і захищаєте його від себе. Треба з’ясувати, чи живий він взагалі? Долоню на грудну клітку. Опускаємо голівоньку, вухом до дихальних шляхів: до носа, до рота. І виконуємо алгоритм: бачу, чую, відчуваю», – пояснює інструктор із надання першої невідкладної допомоги.

Лекції провели і службовці-вибухотехніки та КОРД. Участь у вишколі взяли понад півтисячі львів'ян.

«Такі ж самі вишколи проходять у різних містах України під загальною тезою "Не панікуй. Готуйся!" Завдання – дати основні навики, які можуть людині знадобитися в екстремальній ситуації», – каже голова західного терену Національного корпусу Сергій Бевз.

Такі ж навчання для цивільного населення, але ще більш практичні, планують проводити регулярно. Про наступні вишколи можна дізнатися із Facebook-сторінки Львівського стрілецького стенду або Теlegram-каналу Штабу оборони Львівщини.

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