Центр рекрутингу територіальної оборони запрацював на вул. Пекарській, 41

У приміщенні Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарській, 41 відкрили центр рекрутингу територіальної оборони. Тут можна отримати фахові консультації, подати заяви і документи на вступ до сил територіальної оборони. У вівторок, 8 лютого, роботу центру оглянули мер Львова Андрій Садовий та командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко, повідомили у прес-службі ЛМР.

Центр діє на 2-му поверсі на вул. Пекарській, 41. Тут передбачили робочі місця для двох фахівців. Один із них – оператор довідкової служби, який консультуватиме й надаватиме довідкову інформацію щодо вступу до територіальної оборони, необхідних для цього документів тощо. Інший фахівець – представник бригади територіальної оборони, безпосередньо прийматиме документи на вступ до бригади. Відтак, тут кожен зможе отримати всю необхідну інформацію й допомогу, щоб швидше подати документи і підписати контракт резервіста.

У центрі є два військовослужбовці, які можуть надати фахову консультацію. Окрім того, вони перевірять, чи є людина на військовому обліку. Адже це – перший крок для того, щоб підписати контракт на службу в резерві.

«Після перевірки цих документів – військового квитка чи довідки, запропонують посаду, яка є в штаті сил територіальної оборони, і людина напише заяву на вступ до територіальної оборони – в нашій Львівській області це 103 бригада. Тоді отримає перелік документів, які їй необхідно буде зібрати для оформлення особової справи і подачі в районні центри комплектування та соціальної підтримки – колишні військкомати. Вони сформують особову справу і призвуть їх до лав Збройних сил України. Після цього – підпишуть контракт для служби в резерві у складі сил територіальної оборони», – пояснив командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко.

Фото ЛМР

«Ми сьогодні спільно з керівником територіальної оборони області презентуємо наш рекрутинговий центр, який створений на базі нашого центру допомоги учасникам бойових дій. Кожен громадянин нашої держави, нашого міста може прийти сюди і отримати вичерпну інформацію та написати заяву на вступ до територіальної оборони. І я радію, що ми за тиждень часу змогли вибудувати цей центр. Є телефон Гарячої лінії 1580, куди можна зателефонувати і отримати консультації фахівця рекрутингового центру. Також щоп’ятниці тут будуть працювати медики – тобто буде надана частина медичної підтримки, бо багато різних довідок потрібно зібрати», – повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, львів'яни, серед яких є військові, працівники міської ради, депутати, вже звернулися в центр, щоби записатися в тероборону.

«Наше завдання – сформувати два потужні батальйони, щоб люди проходили вишкіл. Сьогодні кожен має розуміти – це наша країна, і немає когось, хто буде її захищати. Тому територіальна оборона – це унікальна можливість пройти вишкіл і відчути командну якісну роботу», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, в мерії Львова підготували Програму національного спротиву, яка розрахована на три роки. Це план дій у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Це навчання з домедичної допомоги та користування зброєю, співпраця з батальйонами, які розташовані на території Львівської громади, а також розвиток необхідної інфраструктури. Програму напрацювали у мерії спільно з представниками територіальної оборони Львівщини. Зазначимо, що у Львові є орієнтовно 6 тисяч укриттів. Карту та інформацію про них можна знайти у матеріалі ZAXID.NET «Усі в укриття!».

Усю актуальну інформацію про територіальну оборону та формування бригад можна отримати за номером 1580 щоденно у робочі дні – із понеділка до п’ятниці із 08:00 до 17:00.

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