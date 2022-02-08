У навчаннях випробують комплекси Javelin

Збройні сили України проведуть військові навчання з 10 до 20 лютого та відпрацюють можливості безпілотників Bayraktar, протитанкових ракетних комплексів Javelin і ручних протитанкових гранатометів NLAW. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова», повідомляє «Бабель».

«Я назву місця, де вони відбуватимуться: Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. Це лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де, зокрема, саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayraktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії», – сказав він.

За словами Резнікова, навчання ЗСУ подекуди вже відбуваються.

«Були проведені навчання буквально два дні тому силами частини сектору безпеки та оборони, Національної гвардії та Національної поліції, ДСНС. Я був присутнім як гість. Відпрацьовувалася злагодженість цих підрозділів», – розповів міністр.

За словами Резнікова, наступного тижня в Херсонській області проведуть навчання зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів поліції, що відбулося у 2014 році.

Нагадаємо, що 2 лютого в Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість – 2022», який триватиме до 9 лютого. У них беруть участь кілька десятків тисяч військовослужбовців, а також сотні одиниць озброєння.

Крім того, 5 лютого в Росії заявили про підготовку до військових навчань у Ростовській області на полігоні «Кузьминський», який розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Навчання заплановані на 11 лютого.

На тлі скупчення понад 130 тис. російських військових на кордоні українська влада і Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення.