Раніше Збройні сили України успішно застосували ударний безпілотник Bayraktar TB2 в зоні ООС

В Україні запустили виробництво ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак у п'ятницю, 24 грудня, повідомив в інтерв'ю виданню «Фокус».

«Зараз запущено їхнє виробництво вже в Україні. Коли кажуть, що це «турецькі» Bayraktar – так, ми їх отримали з Туреччини, але важливо вказати, що двигуни для цих безпілотників виробляються в нашій країні», – розповів він.

Загалом, за його словами, Київ має «величезну програму військової допомоги від Заходу». Так, Велика Британія бере участь у будівництві флоту.

«З цією країною ми реалізовуємо проєкт розвитку наших військово-морських сил на 1,7 млрд фунтів стерлінгів, з Францією розмір спільних програм сягає 1,3 млрд євро», – зауважив Єрмак.

Голова ОП також нагадав про отримання зі США ракет Javelin та іншої військової техніки, додавши, що з Україною сьогодні «дійсно співпрацюють як зі стратегічним партнером».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вироблятиме важкі безпілотники нового покоління Anka.