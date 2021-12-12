Anka – це наступне покоління БПЛА після Bayraktar

На українсько-турецькому заводі, будівництво якого триває під Києвом, виготовлятимуть реактивні безпілотники нового покоління – Anka. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Завод будується зараз у Василькові... Він вироблятиме українсько-турецькі безпілотники, зокрема Anka – важкі безпілотники. У тому числі українські безпілотники, перспективні. Зокрема, може йтися і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами... На них будуть українські двигуни та турецька авіоніка: корпус тощо», – сказав Арестович.

За його словами, Anka – це наступне покоління БПЛА після Bayraktar.

«Реактивні, не поршневі, а реактивні. БПЛА, що перевищує Bayraktar за всіма характеристиками», - уточнив речник і додав, що, згідно з планом, першу продукцію завод у Василькові випустить наприкінці наступного року.

До слова, Anka – сімейство безпілотних літальних апаратів, розроблених турецькою компанією Turkish Aerospace Industries (TAI). Дрони мають засоби для нейтралізації ППО. Стандартне озброєння включає вісім керованих протитанкових ракет Roketsan Cirit або чотири керовані авіабомби MAM-L з лазерним наведенням.