Bayraktar було застосовано для самозахисту

Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду в Верховній Раді заявив, що застосування безпілотника Bayraktar на Донбасі для знищення ворожої гармати було вимушеним та разовим. Про це пише LB.ua.

Міністр наголосив, що Україна не порушує Мінських домовленостей і не здійснює атак в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

«У випадку якщо ворог, окупаційні війська, здійснюють порушення тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК, через СММ ОБСЄ, щоб вони припинили порушення режиму тиші. Якщо це механізм не спрацьовує, Збройні сили, користуючись статтею 51 статуту ООН – право на самозахист», – сказав Резніков.

Він наголосив, що саме для самозахисту було застосовано й Bayraktar.

«Ми були змушені застосувати Bayraktar з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. За інформацією розвідки, сьогодні в окупаційних військах уже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках. Вони бояться і розуміють, чим це може завершитися», – сказав Резніков.

Як інформував ZAXID.NET, безпілотники Bayraktar TB2 перебувають на озброєнні в Україні з 2019 року, але тільки в жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі. 26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження, загинув один український воїн.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії засудили Німеччина та Франція. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе 27 жовтня заявила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли.

А вже наступного дня у Міністерстві закордонних справ Франції заявили про занепокоєння через те, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar.

На це відповіло українське МЗС, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.