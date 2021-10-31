Bayraktar на Донбасі тепер належать Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкару не варто вважати причетною до використання безпілотників Bayraktar на Донбасі, оскільки тепер вони належать Україні. Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, цитує видання Hürriyet.

Чавушоглу зазначив, що якщо якась країна купує у Туреччини зброю, то відповідальність за використання цієї зброї лежить лише на ній.

«Якщо держава купує її у нас, то цей продукт більше не є турецьким», – наголосив міністр.

Він додав, що Туреччина під час боротьби з тероризмом стикається зі зброєю із різних країн (зокрема з Росії) проте це не означає, що Москву можна звинувачувати в тероризмі.

«Україна має припинити згадувати ім'я Туреччини», – резюмував міністр.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії Києва засудили Німеччина та Франція. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе 27 жовтня заявила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли.

А вже наступного дня у Міністерстві закордонних справ Франції заявили про занепокоєння через те, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar.

На це відповіли в українському міністерстві закордонних справ, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.