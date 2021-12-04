Раніше Збройні сили України успішно застосували ударний безпілотник Bayraktar TB2 в зоні ООС

Туреччина продала Україні значно більше ударних безпілотників Bayraktar, аніж повідомлялося раніше. Крім того, сторони домовилися про нові поставки – Україна може отримати ще щонайменше 20 дронів. Про це 3 грудня повідомив Bloomberg із посиланням на джерела у керівництві компанії Baykar та турецькому уряді.

Так, компанія з 2019 року продала Україні десятки ударних дронів разом із пунктами управління та ракетами. Точну кількість видання не називає, однак уточнює, що Україна замовила у Baykar ще щонайменше 20 безпілотників.

Офіційно турецькі чиновники та представники Baykar коментувати кількість проданих Україні безпілотників відмовилися.

Водночас, за словами одного високопоставленого турецького чиновника, на стадії планування є інші угоди. Зокрема, йдеться про спільне виробництво із Туреччиною ракет-носіїв, подібних до українського «Зеніт-2». Пускові установки також можуть допомогти Туреччині розробити балістичні ракети, хоча чиновник сказав, що Анкара таких намірів не має.

За словами іншого чиновника, така військова співпраця з Києвом дає для Анкари важелі впливу на Москву.

Україна і Bayraktar

Безпілотники Bayraktar TB2 перебувають на озброєнні в Україні з 2019 року, але тільки в жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі, після того, як 26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження, загинув один український воїн.

Тоді Збройні сили України ударним безпілотником Bayraktar TB2, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії засудили Німеччина та Франція. На це відповіло МЗС України, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вони мали б бути занепокоєні насамперед тим, що знищена дроном гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була розташована набагато ближче, ніж це дозволено.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.