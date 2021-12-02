Збройні сили України задіяли новітню систему радіоелектронної боротьби, яка обмежила роботу російських безпілотників «Орлан-10». Про це розповів командувач Операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю проекту «Донбас.Реалии», опублікованому 2 грудня.

Зі слів Павлюка, робота новітньої системи радіоелектронної боротьби в зоні проведення операції Об’єднаних сил налагоджена з вересня. До того часу росіяни інтенсивно використовували безпілотники по всій лінії розмежування.

«Вони [безпілотники РФ] використовувалися дуже інтенсивно до вересня. У вересні ми напрацювали систему РЕБ, де замкнули новітні засоби РЕБ, випущені Україною, новітні засоби зв’язку і протиповітряну оборону. Це замкнули в єдину систему автоматизовану і зараз дуже і дуже непросто "Орланам" перейти на нашу сторону і вести розвідку чи коригувати вогонь», – сказав він.

Він зазначив, що наразі останнім часом активність російських «Орланів» на лінії розмежування зменшилася. Однак додав, що з боку Росії «багато потужних фахівців» вивчають як можна протидіяти українській системі РЕБ.

Нагадаємо, що 16 листопада українські військові в зоні проведення ООС захопили російський безпілотник «Орлан-10», збитий засобами радіоелектронної боротьби. Цей безпілотник виробляє російське ТОВ «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі і та стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації