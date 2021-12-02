Україна задіяла нову систему РЕБ для боротьби із російськими безпілотниками
Командувач ООС Олександр Павлюк розповів, що активність російський БПЛА на Донбасі зменшилася
Збройні сили України задіяли новітню систему радіоелектронної боротьби, яка обмежила роботу російських безпілотників «Орлан-10». Про це розповів командувач Операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю проекту «Донбас.Реалии», опублікованому 2 грудня.
Зі слів Павлюка, робота новітньої системи радіоелектронної боротьби в зоні проведення операції Об’єднаних сил налагоджена з вересня. До того часу росіяни інтенсивно використовували безпілотники по всій лінії розмежування.
«Вони [безпілотники РФ] використовувалися дуже інтенсивно до вересня. У вересні ми напрацювали систему РЕБ, де замкнули новітні засоби РЕБ, випущені Україною, новітні засоби зв’язку і протиповітряну оборону. Це замкнули в єдину систему автоматизовану і зараз дуже і дуже непросто "Орланам" перейти на нашу сторону і вести розвідку чи коригувати вогонь», – сказав він.
Він зазначив, що наразі останнім часом активність російських «Орланів» на лінії розмежування зменшилася. Однак додав, що з боку Росії «багато потужних фахівців» вивчають як можна протидіяти українській системі РЕБ.
Нагадаємо, що 16 листопада українські військові в зоні проведення ООС захопили російський безпілотник «Орлан-10», збитий засобами радіоелектронної боротьби. Цей безпілотник виробляє російське ТОВ «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі і та стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації