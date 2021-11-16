Українські військові в зоні проведення ООС захопили російський безпілотник «Орлан-10», збитий засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у вівторок, 16 листопада.

Ворожий безпілотник примусово посадили засобами РЕБ після того, як він перетнув лінію розмежування на Донеччині. Зовнішніх ушкоджешь після посадки він не зазнав. Російський безпілотник одразу ідентифікували – ним виявився «Орлан-10», призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

«"Орлан-10" виробляє російське ТОВ «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації. Крилатий трофей є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України», – йдетсья в повідомленні.

Штаб ООС також повідомляє, що упродовж минулої доби, 15 листопада, російські окупанти шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.