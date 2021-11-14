Уночі 14 листопада бойовики на Донбасі обстріляли санітарні машини українських військових під Невельським і важко поранили водія-санітара. Про це заявили у штабі операції Об’єднаних сил.

Від початку доби бойовики один раз відкривали вогонь. Під Новеньким використали міномети калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення.

Пошкоджені два санітарні автомобілі. Військовому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він у важкому стані.

У штабі зазначають, що відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити обстріл.

Протягом минулої доби бойовики 7 разів порушили режим «тиші». Поранили ще одного українського військового. Він уже в лікарні у задовільному стані.