Баражуючий боєприпас «Грім» ST-35 у польоті

У Збройних силах України працюють над створенням нових підрозділів, які будуть оснащені баражуючими боєприпасами, що мають інтегровану бойову частину, здатну тривалий час в режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди. Їх також називають «дронами-камікадзе», пише сайт «Бабель» з посиланням на Армія.Inform.

«Для нашого розвитку ми визначили такі основні напрями: вдосконалення організаційних структур, нарощення бойового потенціалу, збільшення кількості військових частин з бойового складу, розвиток форм і способів застосування Сухопутних військ, удосконалення системи підготовки, подальший розвиток системи територіальної оборони держави, розвиток системи логістичного забезпечення, нарощення військової інфраструктури», – заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, у ЗСУ потрібно вдосконалювати форми й засоби застосування безпілотників та інших роботизованих систем. Це допоможе підвищити спроможності української армії вести безконтактні бойові дії.

Також повідомляється, що наразі Україна працює над розробкою власних «дронів-камікадзе». Зокрема, комплекси «Грім» у жовтні 2021 року пройшли льотні випробування. Боєприпас запускається з коптера, який може піднятися на висоту приблизно 500–700 метрів і розвинути швидкість до 140 км/год.

Ще один перспективний проект має назву «Мисливець». Для його запуску використовується катапульта, він здатний розвинути швидкість до 350 км/год і має малі розміри. Розробники планують розпочати льотні випробування у 2023 році.