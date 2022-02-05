Військові Збройних сил України розпочали навчання на Ченігівщині із протитанковими рактеними компексами NLAW, які раніше передала Велика Британія на тлі загрози російського вторгнення.

Навчання розпочалися 5 лютого, повідомляє прес-центр Сухопутних військ ЗСУ. Військовослужбовці 169-го Навчального центру «Десна» ознайомлюються з технічними характеристиками NLAW та відпрацьовують тактику дій у бойових умовах.

Зазначимо, що наприкінці січня українські військові випробували протитанкові ракетні комплекси NLAW на Яворівському полігоні на Львіщині.

Військова допомога Україні

США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї відправила Велика Британія.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Водночас, Польща готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.