Канада в рамках розширення програми UNIFIER відправила до України літак C-177 Globemaster із нелетальним озброєнням та військовими інструкторами. Про це повідомило Міноборони Канади.

Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, засоби ведення спостереження та розвідки.

Вантаж супроводжує група канадських військових, яка навчатиме Збройні сили України працювати із відповідним спорядженням. Точні місця та дати прибуття інструкторів Канада вирішила не повідомляти з міркувань безпеки.

Військова допомога Україні

Менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї відправила Велика Британія.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Водночас, Польща готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.

Водночас Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Хоча, нещодавно Берлін заявив про наміри надати Україні 5 тис. військових захисних касок.