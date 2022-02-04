Відео з БПЛА Bayraktar, які Україні постачає Туреччина, має привернути увагу НАТО

Для виправдання імовірного нового повномасштабного вторгнення в Україну Росія планує створити фейкове відео, на якому має повідомлятись про численні жертви серед населення через використання Україною безпілотників Bayraktar. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіційних осіб США.

Подробиці імовірної провокації Росії заявилися після того, як напередодні у Пентагоні розповіли про плани Кремля створити такий фейк. Їх викрила американська розвідка і вже повідомила про них українським та європейським партнерам.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія планує зняти сфабрикований пропагандистський ролик нібито нападу українських сил на російську територію або на «російськомовне населення», імовірно, Донбасу.

Кірбі сказав, що такий ролик може бути «дуже натуралістичним» – імовірно, у ньому фігуруватимуть «трупи й актори, які зображають скорботних людей, а також кадри зруйнованих обʼєктів чи бойової техніки». Найімовірніше, це буде сцена інсценованого вибуху, писало ВВС.

У Вашингтоні повідомляли, що план схвалений на високому рівні в Москві, і він передбачає показ зображень жертв серед цивільного населення на сході України та, можливо, в Росії. За задумом Кремля, це має викликати обурення щодо «дій» української влади і створити привід для вторгнення.

США вважають, що після оприлюднення цієї інформації Кремлю буде важче організувати провокацію.

За даними The Guardian, фільмування безпілотників Bayraktar, які Україні постачає Туреччина, має привернути увагу НАТО.

Водночас як повідомляє «Європейська правда», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що не здивований інформацією про ймовірну підготовку Росією відеофейку як приводу для нападу на Україну, та що завчасне розкриття таких планів допомагає відвернути такі сценарії.

«В цілому те, що було оприлюднено, нас не дивує – ми з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації, ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити у чомусь Україну... У цій ситуації дуже важливо, що будь-які наміри Росії виводяться на світло, і, відповідно, нам вдається їх зривати. Ми продовжимо співпрацю із США по розвідувальній, по дипломатичній лінії, щоб викривати наміри РФ», – зазначив глава МЗС.

Як інформував ZAXID.NET, раніше спецслужби західних держав повідомляли про підготовку Росією імовірних провокацій для виправдання свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна і Bayraktar

Безпілотники Bayraktar TB2 перебувають на озброєнні в Україні з 2019 року, але тільки в жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі, після того, як 26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження, загинув один український воїн.

Тоді Збройні сили України ударним безпілотником Bayraktar TB2, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії засудили Німеччина та Франція. На це відповіло МЗС України, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вони мали б бути занепокоєні насамперед тим, що знищена дроном гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була розташована набагато ближче, ніж це дозволено.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.