Записи про перекидання військ публікували 29—31 січня в Архангельській та Тульській областях РФ

Росія почала переміщувати війська і техніку Росгвардії, частину з них направили до окупованого Криму і Курська, який розташований менш ніж за 150 кілометрів від кордону з Україною. Про це інформують журналісти-розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT).

Записи про перекидання військ публікували 29—31 січня, переважно їх робили на залізничних перегонах і трасах в Архангельській та Тульській областях і в Петрозаводську.

На одному з відео видно БТР-80, бронеавтомобілі, «автозаки», військові вантажівки та автомобілі військової автоінспекції із символікою Росгвардії. Транспорт розміщений на залізничних платформах і без номерних знаків.

Згідно з базою даних російської залізниці, ешелон прямує з Архангельська в південному напрямку. Інші відео з колонами військової техніки зняли в Тульській області та місті Петрозаводськ.

В CIT звернули увагу на ще одне відео з колоною військової техніки, яка рухається на захід. Розслідувачі встановили, що це місто Лівни, розташоване за 215 кілометрів по прямій від кордону з Україною. На транспорті є номерні знаки, але ліва половина багатьох з них заклеєна.

Крім того, джерело томського видання ТВ2 повідомило про перекидання 130 військовослужбовців Росгвардії літаком Іл-76 з Томська до Курська, пояснивши це «напруженістю на кордоні з Україною».

Також розслідувачі за допомогою трекінг-сервісу 28 січня виявили Іл-76 Росгвардії, що летів у напрямку до Криму.

Поки що журналісти не помічали розміщення росгвардійців у таборах чи населених пунктах біля кордонів України, проте вони наголошують, що подібне перекидання військ є нехарактерним.

Раніше розслідувачі заявляли, що перекидання Росгвардії буде тривожним сигналом, оскільки росгвардійців можуть використовувати при вторгненні на окупованих територіях, щоб «утихомирювати місцеве населення і партизанів».

Як інформував ZAXID.NET, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини.

Зазначається, що командування ЗС РФ продовжує утримувати у готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Що відомо про війська РФ біля кордонів з Україною

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