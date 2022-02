У напрямку України з Чечні перекидають військову техніку 141 спецполку імені Ахмата Кадирова (полк «Північ»), який входить до складу Військ національної гвардії Росії і дислокується у Грозному. Про це повідомляють група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) та журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов.

За даними СІТ, на відео, яке опублікували в мережі 2 лютого, була колона чеченських БТР-80, бронеавтомобілів «Тигр» і «Урал-ВВ». Їх помітили у районі міста Прохладний у Кабардино-Балкарії, коли вони рухалися у північно-західному напрямку. Крім цього, біля міста Невинномиськ (Ставропольський край), яке знаходиться приблизно за 500 км від України, помітили колону бронеавтомобілів «Патруль» та «Горець» грозненського ОМОНу, яка їде в тому ж напрямку.

Geolocation of this Kadyrov's Sever battalion video: 43.787218, 43.969123. Heading from Grozny towards Krasnodar, filmed near Prohladny, Kabardino-Balkaria. https://t.co/c0Q9zQ4Sfj pic.twitter.com/sPv47fmC5h