Формула-1 презентувала календар Гран-прі на сезон-2026
У наступному чемпіонаті Гран-прі Емілії-Романьї замінить вуличний етап у Мадриді
Керівництво Формули-1 і Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно презентували календар чемпіонату світу 2026 року. Була збережена рекордна кількість гонок – 24 а серед змін – трасу в італійській Імолі замінить вуличний етап у Мадриді, який відбудеться у вересні та закриє європейську частину сезону.
Сезон розпочнеться в Австралії 6-8 березня, а завершиться в Абу-Дабі 4-6 грудня. Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії знову відбудуться у квітні, адже у 2026 році Рамадан буде в лютому та березні. Місцями поміняли гонки у Монако та Канаді – тепер етап у Монреалі стартує наприкінці травня, що має спростити командам логістику, а Гран-прі Монако пройде у червні.
Наступний сезон має бути особливо цікавим – набуде чинності новий регламент на аеродинаміку і мотори: нова кампанія проводитиметься за новими технічними правилами та з використанням сучасних екологічно чистих видів палива.
Календар Формули-1 на 2026 рік:
- 6-8 березня – Австралія, Мельбурн
- 13-15 березня – Китай, Шанхай
- 27-29 березня – Японія, Сузука
- 10-12 квітня – Бахрейн, Сахір
- 17-19 квітня – Саудівська Аравія, Джидда
- 1-3 травня – США, Маямі
- 22-24 травня – Канада, Монреаль
- 5-7 червня – Монако
- 12-14 червня – Іспанія, Барселона
- 26-28 червня – Австрія, Шпільберг
- 3-5 липня – Великобританія, Сільверстоун
- 17-19 липня – Бельгія, Спа
- 24-26 липня – Угорщина, Будапешт
- 21-23 серпня – Нідерланди, Зандворт
- 4-6 вересня – Італія, Монца
- 11-13 вересня – Іспанія, Мадрид
- 25-27 вересня – Азербайджан, Баку
- 9-11 жовтня – Сінгапур
- 23-25 жовтня – США, Остін
- 30 жовтня – 1 листопада – Мексика, Мехіко
- 6-8 листопада – Бразилія, Сан-Паулу
- 19-21 листопада – США, Лас-Вегас
- 27-29 листопада – Катар, Лусаїл
- 4-6 грудня – Абу-Дабі, Яс-Марина