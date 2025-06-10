Для кращої логістики заїзди в Монако і Канаді поміняли місцями

Керівництво Формули-1 і Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно презентували календар чемпіонату світу 2026 року. Була збережена рекордна кількість гонок – 24 а серед змін – трасу в італійській Імолі замінить вуличний етап у Мадриді, який відбудеться у вересні та закриє європейську частину сезону.

Сезон розпочнеться в Австралії 6-8 березня, а завершиться в Абу-Дабі 4-6 грудня. Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії знову відбудуться у квітні, адже у 2026 році Рамадан буде в лютому та березні. Місцями поміняли гонки у Монако та Канаді – тепер етап у Монреалі стартує наприкінці травня, що має спростити командам логістику, а Гран-прі Монако пройде у червні.

Наступний сезон має бути особливо цікавим – набуде чинності новий регламент на аеродинаміку і мотори: нова кампанія проводитиметься за новими технічними правилами та з використанням сучасних екологічно чистих видів палива.

Календар Формули-1 на 2026 рік:

6-8 березня – Австралія, Мельбурн

13-15 березня – Китай, Шанхай

27-29 березня – Японія, Сузука

10-12 квітня – Бахрейн, Сахір

17-19 квітня – Саудівська Аравія, Джидда

1-3 травня – США, Маямі

22-24 травня – Канада, Монреаль

5-7 червня – Монако

12-14 червня – Іспанія, Барселона

26-28 червня – Австрія, Шпільберг

3-5 липня – Великобританія, Сільверстоун

17-19 липня – Бельгія, Спа

24-26 липня – Угорщина, Будапешт

21-23 серпня – Нідерланди, Зандворт

4-6 вересня – Італія, Монца

11-13 вересня – Іспанія, Мадрид

25-27 вересня – Азербайджан, Баку

9-11 жовтня – Сінгапур

23-25 ​​жовтня – США, Остін

30 жовтня – 1 листопада – Мексика, Мехіко

6-8 листопада – Бразилія, Сан-Паулу

19-21 листопада – США, Лас-Вегас

27-29 листопада – Катар, Лусаїл

4-6 грудня – Абу-Дабі, Яс-Марина